Малевинский Павел Фаустович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти21.04.1905
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Малевинский Фауст Федорович
Мать: Малевинская Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малевинский Иван Павлович
Мать ребёнка: Малевинская Анна Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 07.11.1864
Сын: Малевинский Михаил Павлович
Мать ребёнка: Малевинская Анна Васильевна