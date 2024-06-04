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Малевинский Павел Фаустович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

21.04.1905

Пол

Мужской

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Малевинский Фауст Федорович

Мать: Малевинская Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малевинский Иван Павлович

Мать ребёнка: Малевинская Анна Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 07.11.1864

Сын: Малевинский Михаил Павлович

Мать ребёнка: Малевинская Анна Васильевна

Смерть
21.04.1905

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