Бондарева (Филиппова) Марфа Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.08.1904
Дочь: (Бондарева) Наталья Евфимовна
Отец ребёнка: Бондарев Евфимий Васильевич
Рождение ребёнка
02.07.1907
Дочь: (Бондарева) Ольга Евфимовна
Отец ребёнка: Бондарев Евфимий Васильевич
Рождение ребёнка
22.01.1910
Дочь: (Бондарева) Мария Евфимовна
Отец ребёнка: Бондарев Евфимий Васильевич
Рождение ребёнка
26.10.1912
Дочь: (Бондарева) Екатерина Евфимовна
Отец ребёнка: Бондарев Евфимий Васильевич
Смерть
Неизвестно