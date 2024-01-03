Бондарева (Филиппова) Марфа Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарева (Филиппова) Марфа Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондарев Евфимий Васильевич

Рождение ребёнка
22.08.1904

Дочь: (Бондарева) Наталья Евфимовна

Отец ребёнка: Бондарев Евфимий Васильевич

Рождение ребёнка
02.07.1907

Дочь: (Бондарева) Ольга Евфимовна

Отец ребёнка: Бондарев Евфимий Васильевич

Рождение ребёнка
22.01.1910

Дочь: (Бондарева) Мария Евфимовна

Отец ребёнка: Бондарев Евфимий Васильевич

Рождение ребёнка
26.10.1912

Дочь: (Бондарева) Екатерина Евфимовна

Отец ребёнка: Бондарев Евфимий Васильевич

Смерть
Неизвестно

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