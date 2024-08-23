(Падерина) Антонина Константинова
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Падерин Константин Никифоров
Мать: Евдокия Евдокимова
Бракосочетание
29.01.1906
Вавож, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
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Смерть
Неизвестно