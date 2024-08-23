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(Падерина) Антонина Константинова

Место рождения

Нылга, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Падерин Константин Никифоров

Мать: Евдокия Евдокимова

Нылга, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
29.01.1906

Муж: Попов Андрей Петрович

Вавож, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
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Смерть
Неизвестно

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