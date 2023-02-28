Кузнецов Николай Сергеевич
Место рождения
Дата рождения23.07.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1953
Рождение ребёнка
24.02.1980
Дочь: Виктория Николаевна
Мать ребёнка: Кузнецова Ирина Александровна
Рождение ребёнка
25.07.1986
Сын: Кузнецов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Кузнецова Ирина Александровна
Усть-Кишерть, Кишертский муниципальный район, Пермский край
Образование
Неизвестно
высшее
Место жительства
Неизвестно