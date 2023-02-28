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Кузнецов Николай Сергеевич

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

23.07.1953

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1953

Отец: Кузнецов Сергей Павлович

Мать: Кузнецова Ираида Петровна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.02.1980

Дочь: Виктория Николаевна

Мать ребёнка: Кузнецова Ирина Александровна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.07.1986

Сын: Кузнецов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Кузнецова Ирина Александровна

Усть-Кишерть, Кишертский муниципальный район, Пермский край
Образование
Неизвестно
высшее
Место жительства
Неизвестно
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