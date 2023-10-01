Христолюбов Иосиф Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798
Дата смерти13.10.1854 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Христолюбова Дарья
Смерть
13.10.1854 ст.
Балезино, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Яранского уезда, Пиштанского приказа, починка Санниковского удельный крестьянин, умер от грыжи.