Христолюбов Иосиф Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Христолюбов Иосиф Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

13.10.1854 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1792 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Христолюбова Дарья

Смерть
13.10.1854 ст.
Балезино, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Яранского уезда, Пиштанского приказа, починка Санниковского удельный крестьянин, умер от грыжи.
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