Якушин Николай Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1994
Мать ребёнка: Якушина (Толкачёва) Олеся Сергеевна
Рождение ребёнка
25.12.1994
Сын: Якушин Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Якушина (Толкачёва) Олеся Сергеевна
Рождение ребёнка
05.03.2010
Мать ребёнка: Якушина (Толкачёва) Олеся Сергеевна