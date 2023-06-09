Якушин Николай Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якушин Николай Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1994

Сын: Якушин Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Якушина (Толкачёва) Олеся Сергеевна

Рождение ребёнка
25.12.1994

Сын: Якушин Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Якушина (Толкачёва) Олеся Сергеевна

Рождение ребёнка
05.03.2010

Сын: Якушин Степан Николаевич

Мать ребёнка: Якушина (Толкачёва) Олеся Сергеевна

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