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Арбузов Александр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1978

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1978

Отец: Арбузов Александр Анатольевич

Мать: Арбузова Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
29.12.2000

Сын: Арбузов Никита Александрович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
18.08.2007

Жена: Арбузова Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
23.06.2009

Сын: Арбузов Андрей Александрович

Мать ребёнка: Арбузова Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
10.02.2013

Сын: Арбузов Алексей Александрович

Мать ребёнка: Арбузова Ольга Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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