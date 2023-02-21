Арбузов Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1978
Рождение ребёнка
29.12.2000
Сын: Арбузов Никита Александрович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
18.08.2007
Рождение ребёнка
23.06.2009
Сын: Арбузов Андрей Александрович
Мать ребёнка: Арбузова Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
10.02.2013
Сын: Арбузов Алексей Александрович
Мать ребёнка: Арбузова Ольга Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана