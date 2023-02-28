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Логинова Мария Логиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1800

Дата смерти

01.12.1840 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1778 г.р.

Дети

Вычислено 1819 г.р.

Добавил:

ИП
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1819

Сын: Авдеев Емельян Авдеевич

Отец ребёнка: Мартынов Авдей Мартынович

Мосалова, Воротышенская волость, Духовщинский уезд
в метрической книге села Кулагино Духовщинского уезда запись о бракосочетании деревни Мосалово крестьянина Авдея Мартынова сына Емельяна Авдеева...
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартынов Авдей Мартынович

Смерть
01.12.1840 ст.
Мосалова, Воротышенская волость, Духовщинский уезд
В метрических книгах церкви села Кулагино Духовщинского уезда имеются записи о смерти: - вотчины гвардии поручика Владимира Степанова Храповицкого, деревни Мосалово крестьянина АвдеяМартинова жены Мар... Показать все
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