Логинова Мария Логиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1800
Дата смерти01.12.1840 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1819
Отец ребёнка: Мартынов Авдей Мартынович
в метрической книге села Кулагино Духовщинского уезда запись о бракосочетании деревни Мосалово крестьянина Авдея Мартынова сына Емельяна Авдеева...
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.12.1840 ст.
В метрических книгах церкви села Кулагино Духовщинского уезда имеются записи о смерти: - вотчины гвардии поручика Владимира Степанова Храповицкого, деревни Мосалово крестьянина АвдеяМартинова жены Мар... Показать все