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Замятина Ольга Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.07.1882

Сын: Замятин Павел Иванович

Отец ребёнка: Замятин Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
06.05.1884

Сын: Замятин Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Замятин Иван Матвеевич

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
21.06.1887

Сын: Замятин Пётр Иванович

Отец ребёнка: Замятин Иван Матвеевич

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
12.05.1890

Сын: Замятин Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Замятин Иван Матвеевич

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
16.05.1891

Сын: Замятин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Замятин Иван Матвеевич

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
29.03.1895

Дочь: Феодосия Ивановна

Отец ребёнка: Замятин Иван Матвеевич

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
08.04.1896

Сын: Замятин Василий Иванович

Отец ребёнка: Замятин Иван Матвеевич

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Замятин Иван Матвеевич

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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