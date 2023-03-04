Замятина Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.07.1882
Отец ребёнка: Замятин Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
06.05.1884
Отец ребёнка: Замятин Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
21.06.1887
Отец ребёнка: Замятин Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
12.05.1890
Отец ребёнка: Замятин Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
16.05.1891
Отец ребёнка: Замятин Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
29.03.1895
Дочь: Феодосия Ивановна
Отец ребёнка: Замятин Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
08.04.1896
Отец ребёнка: Замятин Иван Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно