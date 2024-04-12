Дьякова (Новгородцева) Марфа Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьякова (Новгородцева) Марфа Стефанова

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Новгородцев Стефан Петрович

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Лопнева Наталья Антипова

Отец ребёнка: Дьяков Антип Романов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афимья Антипова

Отец ребёнка: Дьяков Антип Романов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дьяков Антип Романов

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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