Дьякова (Новгородцева) Марфа Стефанова
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Новгородцев Стефан Петрович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Лопнева Наталья Антипова
Отец ребёнка: Дьяков Антип Романов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афимья Антипова
Отец ребёнка: Дьяков Антип Романов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дьяков Антип Романов
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно