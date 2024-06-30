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Редька Сергей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1962

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1962

Отец: Редька Григорий Петрович

Мать: Редька (Манойленко) Мария Леонтьевна

Рождение ребёнка
09.12.1984

Сын: Редька Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Редька (Красивова) Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
21.07.1986

Дочь: Аблаева Уманская (Редька) Римма Сергеевна

Мать ребёнка: Редька (Красивова) Людмила Ивановна

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Рождение ребёнка
03.01.1997

Сын: Редька Виталий Сергеевич

Мать ребёнка: Редька (Красивова) Людмила Ивановна

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