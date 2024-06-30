Редька Сергей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1962
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1962
Рождение ребёнка
09.12.1984
Сын: Редька Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Редька (Красивова) Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
21.07.1986
Дочь: Аблаева Уманская (Редька) Римма Сергеевна
Мать ребёнка: Редька (Красивова) Людмила Ивановна
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Рождение ребёнка
03.01.1997
Мать ребёнка: Редька (Красивова) Людмила Ивановна