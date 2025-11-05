Юскаев Анвер
мужской, родился Неизвестно
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Отец: не указан
Мать: не указана
www.analizfamilii.ru | https://www.analizfamilii.ru/Yuskayev/proishozhdenie.html | https://www.analizfamilii.ru/Yuskayev/proishozhdenie.html | Фамилия Юскаев имеет богатейшую историю, которая является ярким свидетельством взаимодействия различных национальных культур и принадлежит к распространенному в России типу семейных именований тюркского происхождения. | На территории Российской империи жили самые разные народы, которые постоянно общались между собой, вступая в активные торговые отношения и родственные связи. В результате представители разных национальностей заимствовали друг у друга личные именования. Так, многие восточные имена имеют арабскую или персидскую этимологию, однако воспринимаются татарами, башкирами, казахами и другими народами, исповедующими ислам, как свои, национальные. Их длительное пребывание в разных языках и диалектах привело к тому, что эти непривычные по звучанию и непонятные по смыслу имена приобрели множество производных форм. | Процесс формирования фамилий был длителен, и массовый характер он приобрел только в XIX веке, в связи с укреплением государственной власти, требующей более полного и точного учета населения. Этот процесс коснулся и россиян тюркского происхождения, у которых до XIX века сохранялась особая система именования, совершенно не похожая на славянскую. Но на рубеже XIX–XX веков они под влиянием русской администрации вынуждены были приобретать семейные именования, соответствующие русской модели создания фамилий – путем прибавления суффиксов -ов/-ев или -ин к старинным тюркским именам. В этот период и появилось множество молодых тюркских родовых именований, которые образовывались по русской модели от традиционных арабо-мусульманских имен. | К числу молодых семейных именований тюркского происхождения относится и | фамилия Юскаев | . Она была образована от древнееврейско-арабского имени Юсуп, вернее от его диалектного варианта Юскай. Форма Юскай особенно распространена на территории Казахстана. | Переводится это имя на русский язык как «получивший прибавку, дополнительные блага от Аллаха, дополнительно возвышенный Аллахом» или «обладатель красоты, красавец». Имя Юсуп (Юскай) является тюркским вариантом имени | Иосиф | , считающегося в исламе пророком. | В древности люди верили, что имя влияет на жизнь человека, воздействует на его судьбу. Поэтому, нарекая ребенка тем или иным именем, родители стремились защитить свое дитя от бед, обеспечить ему счастливое будущее. Видимо, и имя Юскай должно было стать для юного наследника символом счастливой судьбы и знаком великого предназначения. Вероятно, нарекая ребенка таким именем, родители желали, чтобы их сын рос умным, сильным и красивым мальчиком. Они хотели, чтобы у него сложилась счастливая и благополучная жизнь. | На стыке XIX и XX веков от древнего имени Юскай возникла фамилия Юскаев. Несомненно, она является замечательным памятником восточной письменности и ярким свидетельством взаимодействия различных национальных культур. | | Источники: Унбегаун Б.О. Русские фамилии. Баскаков И.А. Русские фамилии тюркского происхождения. Тер-Саркисянц А.Е. Системы личных имен у народов мира. Лидин Р.А. Иностранные фамилии и личные имена. Никонов В.А. География фамилий. Гафуров А.Г. Лев и Кипарис: о восточных именах.
Сын: Юскаев Рашид
Мать ребёнка: не указана