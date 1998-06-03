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Филимонов Дмитрий Викторович
Филимонов Дмитрий Викторович
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Место рождения
Бийск
, город Бийск, Алтайский край
Дата рождения
03.06.1998
Пол
Мужской
Отец
Филимонов Виктор Олегович
1975 г.р.
Мать
Филимонова (Безменова) Наталья Николаевна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1998
Отец:
Филимонов Виктор Олегович
Мать:
Филимонова Наталья Николаевна
Бийск
, город Бийск, Алтайский край
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