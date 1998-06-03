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Филимонов Дмитрий Викторович

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Место рождения

Бийск, город Бийск, Алтайский край

Дата рождения

03.06.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1998

Отец: Филимонов Виктор Олегович

Мать: Филимонова Наталья Николаевна

Бийск, город Бийск, Алтайский край
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