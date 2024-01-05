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Задорожняя (Лещенко) Нина
Задорожняя (Лещенко) Нина
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1960
Дата смерти
2016
Пол
Женский
Отец
Лещенко Николай
1930 г.р.
Мать
Лещенко (Юнда) Зоя
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1960
Отец:
Лещенко Николай
Мать:
Лещенко Зоя
Смерть
2016
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