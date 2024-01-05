Задорожняя (Лещенко) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Задорожняя (Лещенко) Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1960

Дата смерти

2016

Пол

Женский

Отец

1930 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960

Отец: Лещенко Николай

Мать: Лещенко Зоя

Смерть
2016
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