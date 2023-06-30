Судариков Тимофей Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
08.07.1901 ст.
Ивановка, Староюрьевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
23.07.1906
Дочь: Агапов Прасковья Тимофеевна
Мать ребёнка: Сударикова Гликерия Феодотова
Старая Андреевка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно