Судариков Тимофей Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Судариков Тимофей Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.07.1901 ст.

Жена: Сударикова Гликерия Феодотова

Ивановка, Староюрьевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
23.07.1906

Дочь: Агапов Прасковья Тимофеевна

Мать ребёнка: Сударикова Гликерия Феодотова

Старая Андреевка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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