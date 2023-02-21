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Курочкин Алексей (Александр?) Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1865

Дата смерти

13.04.1897

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1865

Отец: Курочкин Михаил Иванович

Мать: Курочкина Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
14.05.1889

Сын: Курочкин Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Курочкина Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
29.07.1891

Дочь: Нурминская Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Курочкина Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Курочкин Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Курочкина Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Курочкин Николай Александрович

Мать ребёнка: Курочкина Анна Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
священник с. Селеги Глазовский уезд (до 1897 г.)
Смерть
13.04.1897
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