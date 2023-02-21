Курочкин Алексей (Александр?) Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1865
Дата смерти13.04.1897
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1865
Рождение ребёнка
14.05.1889
Сын: Курочкин Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Курочкина Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
29.07.1891
Дочь: Нурминская Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Курочкина Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1894
Сын: Курочкин Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Курочкина Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1897
Сын: Курочкин Николай Александрович
Мать ребёнка: Курочкина Анна Яковлевна
Работа или профессия
Неизвестно
священник с. Селеги Глазовский уезд (до 1897 г.)
Смерть
13.04.1897