Киричук Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киричук Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Сын: Киричук Иов Тимофеевич

Отец ребёнка: Киричук Тимофей (Tymoteusz)

(61 год в 1925 г.)
Рождение ребёнка
10.09.1868

Сын: Киричук Фома Тимофеевич

Отец ребёнка: Киричук Тимофей (Tymoteusz)

Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд
Смерть
Неизвестно
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