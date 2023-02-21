Киричук Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Киричук Тимофей (Tymoteusz)
(61 год в 1925 г.)
Рождение ребёнка
10.09.1868
Отец ребёнка: Киричук Тимофей (Tymoteusz)
Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд
Смерть
Неизвестно