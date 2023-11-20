Дурнова Домна Михайлова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1746
Муж: Дурнов Карп Федоров
Рождение ребёнка
Вычислено 1747
Сын: Дурнов Аким Карпов
Отец ребёнка: Дурнов Карп Федоров
Рождение ребёнка
Вычислено 1753
Дочь: Голикова (Дурнова) Меланья Акимова
Отец ребёнка: Дурнов Карп Федоров
Рождение ребёнка
Вычислено 1755
Дочь: Дурнова Мавра Акимова
Отец ребёнка: Дурнов Карп Федоров
Смерть
Неизвестно