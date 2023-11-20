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Дурнова Домна Михайлова

Место рождения

Питерка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Вычислено 1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1722 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Питерка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Около 1746

Муж: Дурнов Карп Федоров

Рождение ребёнка
Вычислено 1747

Сын: Дурнов Аким Карпов

Отец ребёнка: Дурнов Карп Федоров

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1753

Дочь: Голикова (Дурнова) Меланья Акимова

Отец ребёнка: Дурнов Карп Федоров

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1755

Дочь: Дурнова Мавра Акимова

Отец ребёнка: Дурнов Карп Федоров

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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