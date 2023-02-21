Антипина Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипина Антонина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антипин Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Трянин Алексей Иванович

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трянин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антипин Владимир

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антипин Александр

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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