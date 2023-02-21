Антипина Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антипин Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Трянин Алексей Иванович
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антипин Владимир
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антипин Александр
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно