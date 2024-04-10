Ерохина (Щеголькова) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерохина (Щеголькова) Анна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щегольков Степан

Мать: Щеголькова Степанида

Рождение ребёнка
15.09.1930

Дочь: Смольникова Нина Матвеевна

Отец ребёнка: Ерохин Матвей

Каменск-Шахтинский, город Каменск-Шахтинский, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерохин Валентин Матвеевич

Отец ребёнка: Ерохин Матвей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерохин Владимир Матвеевич

Отец ребёнка: Ерохин Матвей

Смерть
Неизвестно
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