Ерохина (Щеголькова) Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Щегольков Степан
Мать: Щеголькова Степанида
Рождение ребёнка
15.09.1930
Дочь: Смольникова Нина Матвеевна
Отец ребёнка: Ерохин Матвей
Каменск-Шахтинский, город Каменск-Шахтинский, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ерохин Валентин Матвеевич
Отец ребёнка: Ерохин Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ерохин Владимир Матвеевич
Отец ребёнка: Ерохин Матвей
Смерть
Неизвестно