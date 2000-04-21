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Колесников Павел Дмитриевич
Колесников Павел Дмитриевич
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Место рождения
Бийск
, город Бийск, Алтайский край
Дата рождения
С 21.04.2000
Пол
Мужской
Отец
Колесников Дмитрий Павлович
1975 г.р.
Мать
Колесникова Елена Николаевна
С 1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 21.04.2000
Отец:
Колесников Дмитрий Павлович
Мать:
Колесникова Елена Николаевна
Бийск
, город Бийск, Алтайский край
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