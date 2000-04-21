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Колесников Павел Дмитриевич

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Место рождения

Бийск, город Бийск, Алтайский край

Дата рождения

С 21.04.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 21.04.2000

Отец: Колесников Дмитрий Павлович

Мать: Колесникова Елена Николаевна

Бийск, город Бийск, Алтайский край
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