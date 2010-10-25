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Егоров Николай Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1956

Дата смерти

25.10.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1956

Отец: Егоров Виктор Иванович

Мать: Егорова Зинаида Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поцикальник Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
23.12.1983

Сын: Егоров Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Поцикальник Татьяна Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
25.10.2010
Виллози, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

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