Егоров Николай Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1956
Дата смерти25.10.2010
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1956
Отец: Егоров Виктор Иванович
Мать: Егорова Зинаида Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.12.1983
Сын: Егоров Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Поцикальник Татьяна Сергеевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
25.10.2010
Виллози, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область