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Артамонова Наталия Павловна

Место рождения

Кислино, Жуковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мишин Павел

Мать: Мишина Анна Петровна

Кислино, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Артамонов Иван Петрович

Отец ребёнка: Артамонов Петр Тимофеевич

Рождение ребёнка
Около 17.05.1925

Сын: Артамонов Владимир Петрович

Отец ребёнка: Артамонов Петр Тимофеевич

Потетино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно

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