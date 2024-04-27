Артамонова Наталия Павловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мишин Павел
Мать: Мишина Анна Петровна
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Артамонов Петр Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 17.05.1925
Сын: Артамонов Владимир Петрович
Отец ребёнка: Артамонов Петр Тимофеевич
Потетино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно