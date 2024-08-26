Ральников Михаил Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смертиС 1994 по 1995
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ральников Борис Михайлович
Мать ребёнка: Ральникова (Рыбакова) Евгения Александровна
Рождение ребёнка
10.11.1949
Дочь: Ануфриева Галина Михайловна
Мать ребёнка: Ральникова (Рыбакова) Евгения Александровна
Смерть
С 1994 по 1995