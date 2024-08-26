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Ральников Михаил Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

С 1994 по 1995

Пол

Мужской

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ральников Борис Михайлович

Мать ребёнка: Ральникова (Рыбакова) Евгения Александровна

Рождение ребёнка
10.11.1949

Дочь: Ануфриева Галина Михайловна

Мать ребёнка: Ральникова (Рыбакова) Евгения Александровна

Смерть
С 1994 по 1995

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