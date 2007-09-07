Жбанова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти07.09.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.08.1946
Отец ребёнка: Жбанов Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жбанова Светлана Федоровна
Отец ребёнка: Жбанов Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Жбанов Федор
Смерть
07.09.2007