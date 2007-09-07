Жбанова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жбанова Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

07.09.2007

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.08.1946

Сын: Жбанов Алексей Федорович

Отец ребёнка: Жбанов Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жбанова Светлана Федоровна

Отец ребёнка: Жбанов Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жбанов Евгений Федорович

Отец ребёнка: Жбанов Федор

Смерть
07.09.2007
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