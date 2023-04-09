Ковалев Владимир Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ковалев Григорий Тимофеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лариса Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалев Владимир Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалев Игорь Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно