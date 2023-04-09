Ковалев Владимир Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалев Владимир Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ковалев Григорий Тимофеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лариса Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалев Владимир Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалев Игорь Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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