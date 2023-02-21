Дядюхин Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДядюхин Никифор

Дядюхин Никифор

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1763

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
До 1763
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close