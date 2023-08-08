Забалуева (Горячкина) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Забалуева Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Забалуев Николай Степанович
Рождение ребёнка
1904
Сын: Забалуев Валентин Николаевич
Отец ребёнка: Забалуев Николай Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Забалуева Августа Николаевна
Отец ребёнка: Забалуев Николай Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Забалуева Раиса Николаевна
Отец ребёнка: Забалуев Николай Степанович
Смерть
Неизвестно