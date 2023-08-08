Забалуева (Горячкина) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Забалуева (Горячкина) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Забалуева Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Забалуев Николай Степанович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Забалуев Валентин Николаевич

Отец ребёнка: Забалуев Николай Степанович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Забалуева Августа Николаевна

Отец ребёнка: Забалуев Николай Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Забалуева Раиса Николаевна

Отец ребёнка: Забалуев Николай Степанович

Смерть
Неизвестно
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