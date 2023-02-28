Иванова (Козлова) Анна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Козлова) Анна Филипповна

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Место рождения

Могутовский, Брединский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

25.03.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1921

Отец: Козлов Филипп Павлович

Мать: Козлова Дарья Захаровна

Могутовский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
08.03.1952

Сын: Иванов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Иванов Михаил Афанасьевич

Южно-Степной, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
ст.ЗапАсное
Смерть
Неизвестно
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