Иванова (Козлова) Анна Филипповна
Место рождения
Дата рождения25.03.1921
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1921
Отец: Козлов Филипп Павлович
Мать: Козлова Дарья Захаровна
Рождение ребёнка
08.03.1952
Сын: Иванов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Иванов Михаил Афанасьевич
Южно-Степной, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
ст.ЗапАсное
Смерть
Неизвестно