--- Осип (Иосиф) Константинов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.02.02 ст.
Дочь: --- Евдокия Иосифовна
Мать ребёнка: Матрена Яковлевна
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №2097, стр. 155 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-2097/
Рождение
Около 1869 ст.
Отец: --- Константин Иванович
Мать: --- Елена Михеевна
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №493, стр. 16 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-493/
Бракосочетание
14.01.1890 ст.
Жена: Матрена Яковлевна
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №493, стр. 16 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-493/
Рождение ребёнка
30.05.1895
Сын: --- Иван (Иоанн) Осипович
Мать ребёнка: Матрена Яковлевна
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №2071, стр. 56 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-2071/
Рождение ребёнка
29.04.1900 ст.
Дочь: --- Мавра Иосифовна
Мать ребёнка: Матрена Яковлевна
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №2110, стр. 11 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-2110/
Рождение ребёнка
14.07.1912 ст.
Мать ребёнка: Матрена Яковлевна
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №4303, стр. 104 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-4303/
Смерть
Неизвестно