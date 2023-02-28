Дунина (Крехтунова) Ксения Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дунина (Крехтунова) Ксения Данилова

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Место рождения

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

До 1872

Дата смерти

После 1889

Пол

Женский

Отец

Около 1815 г.р.

Мать

Не указана

Муж

До 1872 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1872

Отец: Крехтунов Данил Степанов

Мать: не указана

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
19.07.1884 ст.

Сын: Дунин Семен Андреев

Отец ребёнка: Дунин Андрей Лазарев

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
До 1884

Муж: Дунин Андрей Лазарев

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
30.03.1889 ст.

Дочь: Дунина Мария Андреева

Отец ребёнка: Дунин Андрей Лазарев

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Смерть
После 1889
Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
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