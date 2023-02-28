Дунина (Крехтунова) Ксения Данилова
Место рождения
Дата рожденияДо 1872
Дата смертиПосле 1889
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1872
Отец: Крехтунов Данил Степанов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.07.1884 ст.
Сын: Дунин Семен Андреев
Отец ребёнка: Дунин Андрей Лазарев
Бракосочетание
До 1884
Муж: Дунин Андрей Лазарев
Рождение ребёнка
30.03.1889 ст.
Дочь: Дунина Мария Андреева
Отец ребёнка: Дунин Андрей Лазарев
Смерть
После 1889