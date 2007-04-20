Глушкова (Чернышева) Ольга Михайловна
Место рождениядеревня Бурдуковская, Харовского района, Вологодской области, Вологодская область
Дата рождения20.01.1920
Дата смерти20.04.2007
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1920
Отец: Чернышов Михаил
деревня Бурдуковская, Харовского района, Вологодской области, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.10.1950
Дочь: Дорофеева Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Глушков Алексей Митрофанович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
главный бухгалтер
Место жительства
Неизвестно
город Москва, Московская область
Смерть
20.04.2007
город Москва, Московская область
Причина смерти: рак