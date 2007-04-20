Глушкова (Чернышева) Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлушкова (Чернышева) Ольга Михайловна

Глушкова (Чернышева) Ольга Михайловна

Место рождения

деревня Бурдуковская, Харовского района, Вологодской области, Вологодская область

Дата рождения

20.01.1920

Дата смерти

20.04.2007

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1920

Отец: Чернышов Михаил

Мать: не указана

деревня Бурдуковская, Харовского района, Вологодской области, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.10.1950

Дочь: Дорофеева Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Глушков Алексей Митрофанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глушков Алексей Митрофанович

Работа или профессия
Неизвестно
главный бухгалтер
Место жительства
Неизвестно
город Москва, Московская область
Смерть
20.04.2007
город Москва, Московская область
Причина смерти: рак
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close