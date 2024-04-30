Зеленов Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1932
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.06.1957
Дочь: Зеленова Галина Петровна
Мать ребёнка: Золотаревский Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
29.10.1960
Дочь: Зеленова Ольга Петровна
Мать ребёнка: Золотаревский Ирина Михайловна