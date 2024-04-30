Зеленов Петр Иванович 04.04.1932 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЗеленов Петр Иванович

Зеленов Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1932

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1933 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Золотаревский Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
07.06.1957

Дочь: Зеленова Галина Петровна

Мать ребёнка: Золотаревский Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
29.10.1960

Дочь: Зеленова Ольга Петровна

Мать ребёнка: Золотаревский Ирина Михайловна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.