Апальков Юрий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смерти24.02.1945
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Апальков Петр Иванович
Мать: не указана
Смерть
24.02.1945
Летчик-разведчик .Пропал без вести во время ВОВ. сайт Память народа https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie57377687/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3D%D0%90%D0%... Показать все