Апальков Юрий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Апальков Юрий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

24.02.1945

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИТ
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Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Апальков Петр Иванович

Мать: не указана

Смерть
24.02.1945
Летчик-разведчик .Пропал без вести во время ВОВ. сайт Память народа https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie57377687/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3D%D0%90%D0%... Показать все
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