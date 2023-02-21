Ефросинья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросинья Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1879

Сын: Гром Иоанн Дмитриевич

Отец ребёнка: Гром Дмитрий Корнилиевич

Рождение ребёнка
07.10.1880

Дочь: Домна Дмитриевна

Отец ребёнка: Гром Дмитрий Корнилиевич

Текуча, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHT-CZ76
Рождение ребёнка
20.12.1882

Сын: Гром Даниил Дмитриевич

Отец ребёнка: Гром Дмитрий Корнилиевич

Смерть
Неизвестно
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