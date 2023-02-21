Ефросинья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1879
Отец ребёнка: Гром Дмитрий Корнилиевич
Рождение ребёнка
07.10.1880
Дочь: Домна Дмитриевна
Отец ребёнка: Гром Дмитрий Корнилиевич
Текуча, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHT-CZ76
Рождение ребёнка
20.12.1882
Отец ребёнка: Гром Дмитрий Корнилиевич
Смерть
Неизвестно