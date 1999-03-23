Кирток (Школяр) Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти23.03.1999
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Школяр ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1932
Сын: Кирток Виктор
Отец ребёнка: Кирток Федор
Рождение ребёнка
21.02.1934
Дочь: Фоменко Евгения
Отец ребёнка: Кирток Федор
Рождение ребёнка
20.12.1936
Сын: Кирток Владимер
Отец ребёнка: Кирток Федор
Рождение ребёнка
1938
Сын: Кирток Анатолий Сидорович
Отец ребёнка: Кирток Федор
Смерть
23.03.1999