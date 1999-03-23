Кирток (Школяр) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирток (Школяр) Варвара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

23.03.1999

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Школяр ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1932

Сын: Кирток Виктор

Отец ребёнка: Кирток Федор

Рождение ребёнка
21.02.1934

Дочь: Фоменко Евгения

Отец ребёнка: Кирток Федор

Рождение ребёнка
20.12.1936

Сын: Кирток Владимер

Отец ребёнка: Кирток Федор

Рождение ребёнка
1938

Сын: Кирток Анатолий Сидорович

Отец ребёнка: Кирток Федор

Смерть
23.03.1999
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