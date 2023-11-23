Всехсвятский Дмитрий Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Всехсвятский Дмитрий Алексеевич (1844 — ?) О месте рождения и родителях данных нет. Священник села Кукобоя Пошехонского уезда. Жена его Евгения Андреевна (1847-?), дочь священника Андрея Кукобоевского... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1870
Сын: Всехсвятский Александр Дмитриев
Мать ребёнка: Всехсвятская (Кукобоевский) Евгения Андреева
Рождение ребёнка
23.01.1873
Сын: Всехсвятский Пётр Дмитриев
Мать ребёнка: Всехсвятская (Кукобоевский) Евгения Андреева
Рождение ребёнка
1875
Дочь: (Всехсвятская) Мария Дмитриева
Мать ребёнка: Всехсвятская (Кукобоевский) Евгения Андреева
Смерть
Неизвестно