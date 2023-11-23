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Всехсвятский Дмитрий Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Всехсвятский Дмитрий Алексеевич (1844 — ?) О месте рождения и родителях данных нет. Священник села Кукобоя Пошехонского уезда. Жена его Евгения Андреевна (1847-?), дочь священника Андрея Кукобоевского... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Всехсвятская (Кукобоевский) Евгения Андреева

Рождение ребёнка
1870

Сын: Всехсвятский Александр Дмитриев

Мать ребёнка: Всехсвятская (Кукобоевский) Евгения Андреева

Рождение ребёнка
23.01.1873

Сын: Всехсвятский Пётр Дмитриев

Мать ребёнка: Всехсвятская (Кукобоевский) Евгения Андреева

Рождение ребёнка
1875

Дочь: (Всехсвятская) Мария Дмитриева

Мать ребёнка: Всехсвятская (Кукобоевский) Евгения Андреева

Смерть
Неизвестно

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