Марфа Львова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.12.1854
Дочь: Домниха Петрова
Отец ребёнка: Петр Трифонов
Старая Ведерня, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Трифонов
Смерть
Неизвестно