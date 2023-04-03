Марфа Львова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Львова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.12.1854

Дочь: Домниха Петрова

Отец ребёнка: Петр Трифонов

Старая Ведерня, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Трифонов

Смерть
Неизвестно
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