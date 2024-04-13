Ракитова Нина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРакитова Нина Михайловна

Ракитова Нина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ракитов Виталий Семенович

Рождение ребёнка
01.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ракитов Виталий Семенович

Рождение ребёнка
24.12.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ракитов Виталий Семенович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.