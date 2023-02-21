Алексеев Александр Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1982
Бракосочетание
26.06.2004
Рождение ребёнка
16.10.2004
Сын: Алексеев Сергей Александрович
Мать ребёнка: Чиканцева Олеся Васильевна
Рождение ребёнка
26.04.2006
Дочь: Алексеева Виолетта Александровна
Мать ребёнка: Чиканцева Олеся Васильевна
Рождение ребёнка
06.09.2011
Сын: Алексеев Степан Александрович
Мать ребёнка: Чиканцева Олеся Васильевна