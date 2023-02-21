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Алексеев Александр Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1982

Отец: Алексеев Виктор Александрович

Мать: Ващенко Ольга Ивановна

Бракосочетание
26.06.2004

Жена: Чиканцева Олеся Васильевна

Рождение ребёнка
16.10.2004

Сын: Алексеев Сергей Александрович

Мать ребёнка: Чиканцева Олеся Васильевна

Рождение ребёнка
26.04.2006

Дочь: Алексеева Виолетта Александровна

Мать ребёнка: Чиканцева Олеся Васильевна

Рождение ребёнка
06.09.2011

Сын: Алексеев Степан Александрович

Мать ребёнка: Чиканцева Олеся Васильевна

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