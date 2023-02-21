Полторацкий Федор известно
Место рожденияМогилевская губерния, Российская Империя
Дата рожденияПосле 1840 ст.
Дата смертиДо 1900 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1840 ст.
Отец: Полторацкий не известно
Мать: Полторацкая не известно
Могилевская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полторацкий Ерофей Федорович
Мать ребёнка: Полторацкая не известно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полторацкая не известно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Смерть
До 1900 ст.