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Полторацкий Федор известно

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Место рождения

Могилевская губерния, Российская Империя

Дата рождения

После 1840 ст.

Дата смерти

До 1900 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1840 ст.

Отец: Полторацкий не известно

Мать: Полторацкая не известно

Могилевская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полторацкий Ерофей Федорович

Мать ребёнка: Полторацкая не известно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полторацкая не известно

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Смерть
До 1900 ст.
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