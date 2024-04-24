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Семанова Варвара Егоровна

Место рождения

Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

28.11.1883 ст.

Дата смерти

20.07.1886 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1883 ст.

Отец: Семанов Георгий (Егор) Михайлович

Мать: Семанова (Жданова) Наталья Степановна

Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
№ 24 о рождении 28 ноября 1883 года дочери Варвары у крестьянина деревни Кривоносовской Егора Михайловича Семанова и законной жены его Натальи Стефановны, оба православного вероисповедания. Крещена 28... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
20.07.1886 ст.
Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Причина смерти: от родимца | № 14 о смерти 20 июля 1886 года у крестьянина деревни Кривоносовской Егора Михайловича Семанова дочери младенца Варвары, 2,5 года, «от родимца». Погребена 22 июля 1886 го... Показать все

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