Семанова Варвара Егоровна
Место рождения
Дата рождения28.11.1883 ст.
Дата смерти20.07.1886 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1883 ст.
№ 24 о рождении 28 ноября 1883 года дочери Варвары у крестьянина деревни Кривоносовской Егора Михайловича Семанова и законной жены его Натальи Стефановны, оба православного вероисповедания. Крещена 28... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.07.1886 ст.
Причина смерти: от родимца | № 14 о смерти 20 июля 1886 года у крестьянина деревни Кривоносовской Егора Михайловича Семанова дочери младенца Варвары, 2,5 года, «от родимца». Погребена 22 июля 1886 го... Показать все