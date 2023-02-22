Бобков Павел Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобков Павел Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бобков Фёдор Илларионович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бобкова Александра Сергеевна

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бобкова Александра Сергеевна

Рождение ребёнка
11.10.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бобкова Александра Сергеевна

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бобкова Александра Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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