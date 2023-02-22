Бобков Павел Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бобков Фёдор Илларионович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
11.10.1931
Рождение ребёнка
1933
Смерть
Неизвестно