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Финота Юрий Григорьевич

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Место рождения

д. Березки Уйского района Челябинской области

Дата рождения

01.05.1951

Дата смерти

07.10.2020

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1951

Отец: Финота Григорий Кузьмич

Мать: Финота Безносюк Соломия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Финота Шалесная Зинаида Константиновна

Рождение ребёнка
08.08.1979

Дочь: Финота Светлана Юрьевна

Мать ребёнка: Финота Шалесная Зинаида Константиновна

Рождение ребёнка
11.04.1982

Сын: Финота Евгений Юрьевич

Мать ребёнка: Финота Шалесная Зинаида Константиновна

Смерть
07.10.2020

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