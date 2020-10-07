Финота Юрий Григорьевич
Место рожденияд. Березки Уйского района Челябинской области
Дата рождения01.05.1951
Дата смерти07.10.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1951
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.08.1979
Дочь: Финота Светлана Юрьевна
Мать ребёнка: Финота Шалесная Зинаида Константиновна
Рождение ребёнка
11.04.1982
Мать ребёнка: Финота Шалесная Зинаида Константиновна
Смерть
07.10.2020