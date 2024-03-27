Салихов Рафкат Хамзиевич
Место рождения
Дата рождения1927
Дата смерти1995
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Рождение ребёнка
04.06.1954
г.Кумертау, БАССР
Рождение ребёнка
19.09.1956
г.Кумертау, БАССР
Рождение ребёнка
31.05.1958
Мать ребёнка: Салихова Таскира Галяутдиновна
г.Кумертау, БАССР
Рождение ребёнка
14.10.1961
г.Кумертау, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1995
г.Кумертау, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно