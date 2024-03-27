Салихов Рафкат Хамзиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салихов Рафкат Хамзиевич

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1927

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1930 г.р.

Дети

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1958 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Салихов(рахимов) Хамза Фаткуллович

Мать: Салихова Салима

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.06.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Салихова Таскира Галяутдиновна

г.Кумертау, БАССР
Рождение ребёнка
19.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Салихова Таскира Галяутдиновна

г.Кумертау, БАССР
Рождение ребёнка
31.05.1958

Сын: Салихов Рашит Рафкатович

Мать ребёнка: Салихова Таскира Галяутдиновна

г.Кумертау, БАССР
Рождение ребёнка
14.10.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Салихова Таскира Галяутдиновна

г.Кумертау, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салихова Таскира Галяутдиновна

Смерть
1995
г.Кумертау, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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