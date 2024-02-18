Герасимов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1948

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

1970 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1970

Сын: Герасимов Сергей

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Майкор, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
03.04.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Майкор, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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