Жгун Екатерина Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.05.1900 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.02.1901 ст.
Дочь: Жгун Ефросинья Семёновна
Отец ребёнка: Жгун Семён Васильевич
Машки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно