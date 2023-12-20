Жгун Екатерина Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖгун Екатерина Никифоровна

Жгун Екатерина Никифоровна

Место рождения

Рожново, Невельский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рожново, Невельский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
31.05.1900 ст.

Муж: Жгун Семён Васильевич

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.02.1901 ст.

Дочь: Жгун Ефросинья Семёновна

Отец ребёнка: Жгун Семён Васильевич

Машки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.