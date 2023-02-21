Гордеев Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: Гордеев Иван Петрович
Рождение ребёнка
06.03.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бакшеево, Шатура, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область