Гордеев Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордеев Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1907 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Гордеев Иван Петрович

Мать: Гордеева Ксения Максимовна

Рождение ребёнка
06.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бакшеево, Шатура, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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