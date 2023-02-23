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Герасим Васильев

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Место рождения

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

1717

Дата смерти

1785

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1767

Сын: Данила Герасимов

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Григорьева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Авдотья (Евдокия) Герасимова

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Григорьева

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Смерть
1785
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
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