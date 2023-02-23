Герасим Васильев
Место рождениядер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Дата рождения1717
Дата смерти1785
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1767
Сын: Данила Герасимов
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Григорьева
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Авдотья (Евдокия) Герасимова
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Григорьева
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Смерть
1785
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния