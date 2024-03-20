Мельникова (Жегалина) Феодосия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова (Жегалина) Феодосия Фёдоровна

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Место рождения

Ботовской волости, Осташковского уезда, Тверской губернии, деревня Нескучная. Калининская (Тверская) область

Дата рождения

22.05.1899

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1899

Отец: Жегалин Фёдор Николаевич

Мать: Жегалина Матрёна Петровна

Ботовской волости, Осташковского уезда, Тверской губернии, деревня Нескучная. Калининская (Тверская) область
Крещение
23.05.1899
Церковь села Ботово Осташковского уезда
Восприемники: Восприемники были: той же волости деревни Нюхина Гора крестьянская девица Праскева Петрова.
Рождение ребёнка
24.01.1926

Дочь: Ерошенко Зинаида Павловна

Отец ребёнка: Мельников Павел Алексеевич

Осташков, Калининской области
Рождение ребёнка
03.07.1927

Дочь: Попова Антонина Павловна

Отец ребёнка: Мельников Павел Алексеевич

Осташков, Калининская (Тверская) область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Алексей Павлович

Отец ребёнка: Мельников Павел Алексеевич

Осташков, Калининская (Тверская) область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Павел Алексеевич

Смерть
1941
Рыбинск, Россия
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