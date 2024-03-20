Мельникова (Жегалина) Феодосия Фёдоровна
Место рожденияБотовской волости, Осташковского уезда, Тверской губернии, деревня Нескучная. Калининская (Тверская) область
Дата рождения22.05.1899
Дата смерти1941
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1899
Ботовской волости, Осташковского уезда, Тверской губернии, деревня Нескучная. Калининская (Тверская) область
Крещение
23.05.1899
Церковь села Ботово Осташковского уезда
Восприемники: Восприемники были: той же волости деревни Нюхина Гора крестьянская девица Праскева Петрова.
Рождение ребёнка
24.01.1926
Дочь: Ерошенко Зинаида Павловна
Отец ребёнка: Мельников Павел Алексеевич
Осташков, Калининской области
Рождение ребёнка
03.07.1927
Дочь: Попова Антонина Павловна
Отец ребёнка: Мельников Павел Алексеевич
Осташков, Калининская (Тверская) область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Алексей Павлович
Отец ребёнка: Мельников Павел Алексеевич
Осташков, Калининская (Тверская) область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1941
Рыбинск, Россия